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350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

11/29/2023 7:18:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نحو 350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين ووسائل الاعلام خلال 50 يوماً من حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة.


وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم، إنه من ضمن هذه الجرائم، فقدان الجسم الصحفي 100 من الصحفيين، منهم 70 شهيداً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وصحفيين اثنين مفقودين، و28 صحفياً في سجون الاحتلال.


وأضافت، أن ما استشهد من الصحفيين الفلسطينيين خلال 50 يوماً من الحرب على القطاع يوازي أكثر من 120% مما استشهد منهم خلال 23 عاماً، ويساوي أكثر من 3 أضعاف ما قتل من الصحفيين في كل أنحاء العالم، منذ بداية العام الجاري.


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