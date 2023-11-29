الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أرتيوموفسكويه في دونيتسك
التاريخ
11/29/2023 7:18:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أرتيومفوسكويه المحاذية لمدينة أرتيوموفسك (باخموت) المحررة في جمهورية دونيتسك، والقضاء على 250 عسكريا أوكرانيّا.
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