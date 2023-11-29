الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، طفلا عند مدخل أريحا الجنوبي.



وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد سمير سليمان حميدات (14 عاما) من مخيم عقبة جبر، عقب استدعاءه، مقابل الإفراج عن والده الذي اعتقلته فجر اليوم من مخيم عقبة جبر.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم والده سمير سليمان حميدات، وابن عمه إياد حميدات.