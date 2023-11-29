الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، طفلا عند مدخل أريحا الجنوبي.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد سمير سليمان حميدات (14 عاما) من مخيم عقبة جبر، عقب استدعاءه، مقابل الإفراج عن والده الذي اعتقلته فجر اليوم من مخيم عقبة جبر.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم والده سمير سليمان حميدات، وابن عمه إياد حميدات.
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