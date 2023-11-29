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تهنئة للدكتور محمد ياسر الحنيطي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

11/29/2023 7:18:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم عيد حامد الخزاعلة بأجمل التهاني والتبريكات إلى رفيقه العزيز الدكتور محمد ياسر الحنيطي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية - كلية الأمير حسين للدراسات الدولية، واجتيازه مناقشة أطروحته بتفوق وأداء مبدع.

متمنيا لك مزيدًا من التقدم والنجاح، وفقك الله وسدد خطاك، ونفع الله بك الوطن.


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