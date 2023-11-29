تهنئة للدكتور محمد ياسر الحنيطي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

تهنئة للدكتور محمد ياسر الحنيطي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه
التاريخ
11/29/2023 7:18:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم عيد حامد الخزاعلة بأجمل التهاني والتبريكات إلى رفيقه العزيز الدكتور محمد ياسر الحنيطي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية - كلية الأمير حسين للدراسات الدولية، واجتيازه مناقشة أطروحته بتفوق وأداء مبدع.
متمنيا لك مزيدًا من التقدم والنجاح، وفقك الله وسدد خطاك، ونفع الله بك الوطن.
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