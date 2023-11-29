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آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق بغزة

11/29/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقل مراسل الجزيرة أن "آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة".

يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

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