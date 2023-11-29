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الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

11/29/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الأونروا: "نحن بحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى كي نتجنب كارثة في غزة".


وأضاف، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، أن الوقود لا يقل أهمية عن الدواء، موضحاً أن النظام المدني على وشك الانهيار.


ونبه إلى أن المساعدات تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح لأن طاقته الاستيعابية 130 شاحنة فقط.

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