الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الأونروا: "نحن بحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى كي نتجنب كارثة في غزة".
وأضاف، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، أن الوقود لا يقل أهمية عن الدواء، موضحاً أن النظام المدني على وشك الانهيار.
ونبه إلى أن المساعدات تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح لأن طاقته الاستيعابية 130 شاحنة فقط.
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