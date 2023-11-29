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الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم شابة

11/29/2023 6:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مقدسيين بينهم فتاة، بعد مداهمة منازلهم.
وأفادت مصادر ، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية تيماء عبد أبو ليلى من بلدة كفر عقب.
كما اعتقلت الفتيين باسل محمود، ومصطفى شعبان من بلدة العيسوية.

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