الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم شابة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مقدسيين بينهم فتاة، بعد مداهمة منازلهم.
وأفادت مصادر ، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية تيماء عبد أبو ليلى من بلدة كفر عقب.
كما اعتقلت الفتيين باسل محمود، ومصطفى شعبان من بلدة العيسوية.
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