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مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا غرب سلفيت

11/29/2023 6:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شق مستعمرون، اليوم الأربعاء، طريقا استيطانيا، في بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.
وأفاد رئيس البلدة ابراهيم عاصي لـ"وفا "، بأن جرافة تابعة للمستعمرين، تحت حماية جنود الاحتلال، شقت طريقا استيطانيا للربط بين البؤرة الاستعمارية "حفئات يائير"، ومنطقة "الرأس" شمال البلدة، بهدف الاستيلاء على أكثر من 3 آلاف دونم من أراضي بلدتي قراوة بني حسان ودير استيا شمال غرب سلفيت.
وأضاف، أن عشرات المستعمرين استهدفوا أصحاب الأراضي الذين حاولوا الوصول إلى منطقة التجريف، بالرصاص الحي، وأبعدوهم عن المنطقة.




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