الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وتأتي مشاركة الصفدي، برفقة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وسيشارك الصفدي وأعضاء اللجنة، في فعالية تقيمها الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
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