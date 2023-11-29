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الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.


وتأتي مشاركة الصفدي، برفقة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وسيشارك الصفدي وأعضاء اللجنة، في فعالية تقيمها الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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