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التحول إلى حمية صحية يطيل العمر 10 سنوات

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن التحول من نظام غذائي غربي نموذجي إلى نظام أكثر صحة يمكن أن يضيف 10 سنوات من العمر للشخص العادي في منتصف العمر.
وضم فريق البحث متخصصين في الصحة العامة، وباحثين في مجال الإدمان، ومتخصصي صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والتغذية، من جامعات غلاسكو البريطانية وبيرغن النروجية وديكن الأسترالية.


وقام فريق البحث بتحليل بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، غطت فترة متابعة استمرت 30 عاماً.


ومن خلال مقارنة نتائج الأشخاص الذين تحولوا من أنماط الأكل غير الصحية إلى أنماط صحية، مع نتائج الذين لم يتحولوا إلى حمية صحية.


ووجد الباحثون أن التحول إلى الأكل الصحي يمكن أن يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.


وبشكل أكثر تحديداً، وجدوا أن الأشخاص في منتصف العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام غذائي صحي، وحافظوا على هذا النمط، أضافوا ما يقرب من 10 سنوات إلى حياتهم.


وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى أن أنماط الأكل الصحية يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة.

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