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المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مسؤول كبير في حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة ستطلق سراح رهينتين تحملان الجنسية الروسية في لفتة "تقدير" للموقف الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وسائل اعلام فلسطينية، نقلا عن المسؤول، إنه من غير الواضح ما إذا كان الاثنان يحملان الجنسية الإسرائيلية.
وبينت أنه سيكون إطلاق سراح المواطنين الروسيين بالإضافة إلى الإسرائيليين الـ 10 الذين من المقرر إطلاق سراحهم، في وقت لاحق اليوم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الاحتلال والمقاومة بوساطة مصر وقطر.

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