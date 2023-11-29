الاحتلال يستولي على جرافة بلدية بيت أمر ويعتدي على سائقها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة تعود لبلدية بيت أمر شمال الخليل، واعتدت بالضرب على سائقها.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود لبلدية بيت أمر في منطقة "جالا"، أثناء عملها بتسهيل طريق زراعية بديلة يسلكها المواطنون الفلسطينيون نتيجة إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة، ونقلتها إلى داخل مستوطنة "كرمي تسور".
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