-->

Thursday, 30 November 2023 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستولي على جرافة بلدية بيت أمر ويعتدي على سائقها

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة تعود لبلدية بيت أمر شمال الخليل، واعتدت بالضرب على سائقها.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود لبلدية بيت أمر في منطقة "جالا"، أثناء عملها بتسهيل طريق زراعية بديلة يسلكها المواطنون الفلسطينيون نتيجة إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة، ونقلتها إلى داخل مستوطنة "كرمي تسور".




MENAFN29112023000208011052ID1107508252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث