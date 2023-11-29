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أمير قطر يشدد على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الديوان الأميري في قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شدد على ضرورة إيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.


وأكد الأمير على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لقطاع غزة.


وأوضح الديوان أن الأمير والرئيس الألماني بحثا تطورات الأوضاع في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.


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