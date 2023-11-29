مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هانيكشفت مصادر مطلعة أن هناك بوادر إيجابية للتوصل إلى مشروع اتفاق بشأن لائحة أجور الأطباء لرأب الصدع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين وتمخض عنه إعلان توقف النقابة عن استقبال حالات التأمين الخاص اعتبارا من 2 أيلول الماضي باستثناء الحالات الطارئة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى قبل أن تعلن النقابة موافقتها على تأجيل قرارها حتى 2 كانون الأول المقبل.



وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة وبعضوية كل الأطراف ذات العلاقة لا تزال تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى صيغة اتفاق قبل إقرار لائحة الأجور بصيغتها الجديدة.



وأضافت أن اللجان تدرس نسبة التضخم التي طرأت على لائحة الأجور منذ عام 2008 وأن هناك مقترحات مطروحة على الطاولة إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهمية بشكل كامل حيالها.



وأشارت المصادر إلى أن النقاشات بين نقابة الأطباء وشركات التأمين تنقسم إلى جزئين الأول بشأن الإجراءات الطبية حتى عام 2008 والجزء الآخر الإجراءات الطبية التي استحدثت بعد عام 2008 لافتة إلى أن الأجور الجديدة التي قد يتم التوصل إليها والتوافق عليها ستناسب جميع الأطراف.



وبيّنت أن هنالك اجتماعا خلال الأسبوع المقبل وقد يتم الإعلان فيه عن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لدراسة لائحة أجور الأطباء وآليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.



وكان شكل وزير الصحة لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كل من البنك المركزي، وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الأردنية لحماية المستهلك، مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إلى جانب نقابة الأطباء.



وأنيطت باللجنة مهمة وضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيدا لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حاليا فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.