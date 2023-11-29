-->

Thursday, 30 November 2023 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

11/29/2023 6:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت مصادر مطلعة أن هناك بوادر إيجابية للتوصل إلى مشروع اتفاق بشأن لائحة أجور الأطباء لرأب الصدع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين وتمخض عنه إعلان توقف النقابة عن استقبال حالات التأمين الخاص اعتبارا من 2 أيلول الماضي باستثناء الحالات الطارئة، ومرضى السرطان وغسيل الكلى قبل أن تعلن النقابة موافقتها على تأجيل قرارها حتى 2 كانون الأول المقبل.


وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة وبعضوية كل الأطراف ذات العلاقة لا تزال تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى صيغة اتفاق قبل إقرار لائحة الأجور بصيغتها الجديدة.


وأضافت أن اللجان تدرس نسبة التضخم التي طرأت على لائحة الأجور منذ عام 2008 وأن هناك مقترحات مطروحة على الطاولة إلا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهمية بشكل كامل حيالها.


وأشارت المصادر إلى أن النقاشات بين نقابة الأطباء وشركات التأمين تنقسم إلى جزئين الأول بشأن الإجراءات الطبية حتى عام 2008 والجزء الآخر الإجراءات الطبية التي استحدثت بعد عام 2008 لافتة إلى أن الأجور الجديدة التي قد يتم التوصل إليها والتوافق عليها ستناسب جميع الأطراف.


وبيّنت أن هنالك اجتماعا خلال الأسبوع المقبل وقد يتم الإعلان فيه عن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لدراسة لائحة أجور الأطباء وآليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.


وكان شكل وزير الصحة لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كل من البنك المركزي، وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الأردنية لحماية المستهلك، مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إلى جانب نقابة الأطباء.


وأنيطت باللجنة مهمة وضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيدا لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حاليا فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

MENAFN29112023000208011052ID1107508250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث