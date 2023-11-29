فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن قيامها بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا، يوم غدٍ الخميس، لإجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل يستمر من الساعة 9:00 صباحا وحتى 3:30 عصرا.
وبحسب الشركة، فإن الفصل يشمل أجزاء من مناطق( العارضة، غور كبد، تفرع مروان الحمود، تفرع أم حماد وفنوش، الأشغال العامة في فنوش، ميسرا وداميا، ام حماد، مثلث المصري، مصنع البولسترين، مصنع الترافرتين، مصنع السماد العضوي، مبنى بلدية العارضة).
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