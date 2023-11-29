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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

11/29/2023 6:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن قيامها بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا، يوم غدٍ الخميس، لإجراء الصيانة السنوية.


وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفصل يستمر من الساعة 9:00 صباحا وحتى 3:30 عصرا.


وبحسب الشركة، فإن الفصل يشمل أجزاء من مناطق( العارضة، غور كبد، تفرع مروان الحمود، تفرع أم حماد وفنوش، الأشغال العامة في فنوش، ميسرا وداميا، ام حماد، مثلث المصري، مصنع البولسترين، مصنع الترافرتين، مصنع السماد العضوي، مبنى بلدية العارضة).


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