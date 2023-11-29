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الصحة العالمية: غزة بحاجة لإدخال 3 أضعاف المساعدات التي كانت تصل قبل الحرب

11/29/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إننا نحن بحاجة إلى توفير الأمن لفرقنا في غزة كي تتمكن من الحركة بحرية.


وأضافت أن كثير من الأطفال في غزة يعانون أمراضا معوية بسبب تلوث المياه وهناك أماكن كثيرة لإيواء النازحين في غزة لكنها لا تستوعب أعدادهم.


وتابعت "نحن بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لنتمكن من إصلاح القطاع الصحي".


ونوهت أن هناك حاجة لإدخال 3 أضعاف المساعدات التي كانت تصل إلى غزة قبل الحرب مشيرة أن الوقود مادة حيوية جدا خصوصا لاستمرار عمل مستشفيات غزة.


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