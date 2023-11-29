الصحة العالمية: غزة بحاجة لإدخال 3 أضعاف المساعدات التي كانت تصل قبل الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إننا نحن بحاجة إلى توفير الأمن لفرقنا في غزة كي تتمكن من الحركة بحرية.
وأضافت أن كثير من الأطفال في غزة يعانون أمراضا معوية بسبب تلوث المياه وهناك أماكن كثيرة لإيواء النازحين في غزة لكنها لا تستوعب أعدادهم.
وتابعت "نحن بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لنتمكن من إصلاح القطاع الصحي".
ونوهت أن هناك حاجة لإدخال 3 أضعاف المساعدات التي كانت تصل إلى غزة قبل الحرب مشيرة أن الوقود مادة حيوية جدا خصوصا لاستمرار عمل مستشفيات غزة.
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