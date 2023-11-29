الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Amman Net) ضمنت 10 فرق تأهلها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من نهاية دوري المجموعات من المسابقة القارية الأم.
في حين تأجل حسم المراكز الستة المتبقية لمباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة أو للجولة الخامسة والأخيرة من الدور المحتدم في هذه النسخة من البطولة.
والفرق المتأهلة هي:
بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى). ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة). إنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (المجموعة الرابعة). مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (المجموعة السابعة). دورتموند الألماني (المجموعة السادسة). برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة). أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة).
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