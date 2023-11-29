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الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

11/29/2023 6:12:57 AM
(MENAFN- Amman Net) ضمنت 10 فرق تأهلها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من نهاية دوري المجموعات من المسابقة القارية الأم.

في حين تأجل حسم المراكز الستة المتبقية لمباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة أو للجولة الخامسة والأخيرة من الدور المحتدم في هذه النسخة من البطولة.

والفرق المتأهلة هي:

  • بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى).
  • ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة).
  • إنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (المجموعة الرابعة).
  • مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (المجموعة السابعة).
  • دورتموند الألماني (المجموعة السادسة).
  • برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة).
  • أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة).

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