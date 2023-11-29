الشوك والقرنفل.. رواية كتبها يحيى السنوار داخل أقبية السجون الإسرائيلية

MENAFN - Amman Net) الشوك والقرنفل، رواية لقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار أبو إبراهيم والتي انتهى من كتابتها في سجن بئر السبع/ ايشل، في كانون الأول/ديسمبر 2004.

يسرد السنوار في روايته سيرته الذاتية وسير أخرى لمعاناة اللاجئين الفلسطينين. الحياة في المخيمات.

الدقة التاريخية في الشوك والقرنفل

وكتب الاستاذ الجامعي عواد أبو زينة مراجعة قصيرة عن الرواية قائلا:

كان يحيى السنوار وهو يسرد تاريخ حياته وتاريخ اسرته المرتبط بتاريخ الشعب الفلسطيني يحدثنا على لسان الراوي، الذي هو السنوار نفسه، عن زواج خالته فتحية بعد حرب ١٩٦٧ من رجل من صوريف اسمه عبد الفتاح. كان عبد الفتاح كثيرا ما يحكي لفتحية عن تاريخ صوريف والمنطقة، ويبدو انه كان يتحدث عن تاريخ ما قبل ١٩٤٨، اي قبل النكبة حيث ساهمت صوريف مساهمات واسعة في الثورات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية. "كثيرا ما وقف عبد الفتاح على سقف منزلهم وهو بشير لخالتي غرب تلبلدة إلى خربة (علين) حيث كان يعسكر رجال تلجهاد تلمقدس قبل احتلال عام ١٩٦٧، وأن السكان كانوا يقدمون لهم كل ما يلزمهم من احتياجات، وأن أحد سكان صوريف واسمه "محمد عبد الوهاب القاضي" كان يرعى غنمه في أحد الأيام في منطقة قريبة تدعى ( صناحين ) فشاهد قافلة من اليهود قادمة من جهة ( بيت شيمش ) إلى عتصيون فأبلغ المجاهدين الذين سارعوا فنصبوا لهم كمينا في منطقة تسمى ( ظهر الحجة ) وحين وصلوها هاجموهم وقتلوهم جميعا وكان عددهم ( ٣٥ ) من الضباط والجنود والأطباء ، فامتلأت قلوب اليهود حقدا على بلدة صوريف ، وحين حدث الاحتلال عام ٦٧ قام اليهود بقصف بلدة صوريف بالمدفعية ودمروا العديد من المنازل ، فقط بدافع الانتقام لما كان في ذلك الحادث " ص٤٤.

لقد حدثت معركة ظهر الحجة او معركة صوريف او معركة وادي السر على مدى اكثر من يوم ما بين ١٦ ـ ١٨ كانون الثاني يناير ١٩٤٨ اي قبل النكبة بعدة أشهر، وقد كان ابراهيم ابو دية المناضل الشهيد المعروف هو القائد العسكري المسؤول في صوريف، ومعظم الروايات الشفوية تؤكد أنه هو من قاد تلك المعركة. على ان هناك روايات شفوية مختلفة عن المجموعة اليهودية، وكيف وصلت إلى المنطقة، وما هو هدفها، ومن اكتشف وجودها هل هو الراعي المذكور ام امرأتان كانتا تحتطبان.

الحدبث عن رجال الجهاد المقدس في صوريف ومعركة ظهر الحجة، ليس دقيقا، فما يرويه عبد الفتاح عن رجال الجهاد المقدس ومعسكرهم فالوقائع التاريخية تؤكد ان ذلك كان فبل احتلال ١٩٤٨ وليس قبل احتلال ١٩٦٧. وفي هذه المعركة أنشد سليم حجازي:

في يوم وادي السرّ قد سقطوا كأوراق الخريف

لمّا مضت صوريف بالأب طال في زحف عنيف

وقد أشار السنوار على لسان عبد الفتاح ان إسرائبل قد قامت بالانتقام من اهل صوريف بعد ١٩٦٧، وإن كانت الاعتداءات الصهيونية لم تتوقف عن كثير من القرى الفلسطينية القريبة من الحدود حتى في زمن الهدنة ما بين النكبة والنكسة ولعل اشهر اعتداءات إسرائيل ما حدث في السموع عام ١٩٦٦.

وأعتقد أن هذا اللبس الذي وقع فيه السنوار بخصوص تاريخ المعركة انه ينقل عمن روى له، فلم يكن معايشا لذلك الزمن بل كان ما زال طفلا ويقيم في غزة، وربما ان خالته قد نقلت له الخبر ولم يتمكن من التدقيق فيه حين كتب روايته وهو في الأسر، وانعدام وسائل التدقيق. ربما

اما الصحافي محمد عمر يقول عن الرواية عبر صفحته على فيس بوك "الشوك والقرنفل" التي كتبها في ظرف معقد عندما كان اسيرا في سجن بير السبع عام ٢٠٠٥،ابو ابراهيم يسرد في روايته سيرته الذاتية وسير أخرى لمعاناة اللاجئين الفلسطينين. الحياة في المخيمات،حبيت روايته لأنها ببساطة تسرد ايضا جزء من سيرتي وسيرة اهلي وكل جيراني في المخيم،قسوة هذه الحياة. عندما، مثلا، يتحول المطر إلى نقمة".

يتابع "انا من جيل السنوار وعشت ما وصفه في الشوك والقرنفل. السنوات القاسية التي تلت اللجوء. الفقر والجوع والبرد والمصير المجهول. والماضي الذي كان، بالنسبة لجيلي، مجرد تاريخ شفوي. فنحن،الجيل الثاني للنكبة، لم نعش ولم نر فلسطين ولم يكن لنا فيها ذكريات وكل ما نعرفه عنها كان سرديات الجيل الذب سبقنا وعاش فيها وترك لنا ذكريات او ذاكرة قرى ومدن وبيارات. كانه، اي الجيل السابق، أدرك بدون وعي او بوعي هدف إسرائيل الاول والاخير الا وهو إبادة الذاكرة. إبادة ذاكرة المدن والقرى كما يصفها المؤرخ ايلان بابيه بهدف محو الفلسطيني كشعب وهوية".

"ابو ابراهيم هو يكتب عن المخيم وقسوة اللجوء. يكتب عنا جميعا،يمكن الرواية بسيطة في مبناها لكنها قصة حقيقية مكتوبة بقلب مفتوح وغاضب ايضا. لم تقرأ الشوك والقرنفل بتفهم ليش ابو ابراهيم دايما غضبان...وانا كذلك..اغضب."