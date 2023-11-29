مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لـ4 أيام

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس“أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.
وقال المصدر
لوكالة“فرانس برس”، إن“لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أنه تم إبلاغ عائلات المزيد من المحتجزين الإسرائيليين بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم من غزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني والأخير من تمديد للهدنة بين إسرائيل وحماس.
وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 أسرى من النساء والأطفال ممن احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاماً.
وأُفرج مساء الثلاثاء عن 12 محتجزا هم عشر إسرائيليات وتايلانديان، فيما أطلقت إسرائيل سراح 30 سجيناً فلسطينياً.
في هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدنة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية.
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