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مصدر مطلع: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لـ4 أيام

11/29/2023 6:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس“أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام”، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.

وقال المصدر
لوكالة“فرانس برس”، إن“لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أنه تم إبلاغ عائلات المزيد من المحتجزين الإسرائيليين بأنه سيتم إطلاق سراح ذويهم من غزة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني والأخير من تمديد للهدنة بين إسرائيل وحماس.

وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 أسرى من النساء والأطفال ممن احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاماً.

وأُفرج مساء الثلاثاء عن 12 محتجزا هم عشر إسرائيليات وتايلانديان، فيما أطلقت إسرائيل سراح 30 سجيناً فلسطينياً.

في هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيا لتمديد الهدنة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية.

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