هيئة التقاعد: وقف تحصيل أقساط القروض من سلفة الراتب

هيئة التقاعد: وقف تحصيل أقساط القروض من سلفة الراتب
التاريخ
11/29/2023 6:12:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو عن وقف تحصيل أقساط قروض الهيئة من سلفة الراتب المنوي صرفها من خلال البنوك اليوم الأربعاء، دون أن يترتب على الموظفين اية فوائد او عمولات إضافية.
وأوضح الحلو، أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الراهنة، ولتمكين الموظفين من سد الاحتياجات الأساسية.
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