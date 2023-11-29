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هيئة التقاعد: وقف تحصيل أقساط القروض من سلفة الراتب

11/29/2023 6:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو عن وقف تحصيل أقساط قروض الهيئة من سلفة الراتب المنوي صرفها من خلال البنوك اليوم الأربعاء، دون أن يترتب على الموظفين اية فوائد او عمولات إضافية.

وأوضح الحلو، أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الراهنة، ولتمكين الموظفين من سد الاحتياجات الأساسية.


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