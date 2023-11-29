الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم شابة
التاريخ
11/29/2023 6:12:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثه مقدسيين بينهم فتاة، بعد مداهمة منازلهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية تيماء عبد أبو ليلى من بلدة كفر عقب.
كما اعتقلت
الفتيين باسل محمود، ومصطفى شعبان من بلدة العيسوية.
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