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الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم شابة

11/29/2023 6:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثه مقدسيين بينهم فتاة، بعد مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية تيماء عبد أبو ليلى من بلدة كفر عقب.

كما اعتقلت
الفتيين باسل محمود، ومصطفى شعبان من بلدة العيسوية.

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