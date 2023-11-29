مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أقدم مستعمرون اليوم الأربعاء، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس محلي قروي يانون، راشد مرار، إن عددا من المستعمرين شرعوا منذ ساعات الصباح بسرقة وجني محصول الزيتون من أراضي المواطنين في منطقة الرومي شرقي الخربة.

وأضاف أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين بالقوة، أكثر من مرة، من قطف ثمار الزيتون

في هذه المناطق وطردوهم منها، ليعودوا لسرقتها.

وفي تطور لاحق اليوم، احتجزت قوات الاحتلال عددا من المزارعين وعتدوا عليهم بالضرب.