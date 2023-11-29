أردوغان: نتنياهو كتب اسمه في التاريخ جزار غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه جزار غزة.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن التصريحات الواردة من إدارة نتنياهو تقلل من آمالهم في تحويل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف:“نتنياهو الذي ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير بغزة كتب اسمه في التاريخ من الآن جزار غزة”.

وأشار أردوغان إلى أن سفينة تركية ثانية ستنطلق اليوم، محملة بإجمالي 1500 طن من المساعدات الإنسانية لصالح غزة.

وشدد على أن تركيا ستكثف جهودها من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وجعل وقف إطلاق النار دائمًا في غزة.



