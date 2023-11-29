أردوغان: نتنياهو كتب اسمه في التاريخ جزار غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه جزار غزة.
جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن التصريحات الواردة من إدارة نتنياهو تقلل من آمالهم في تحويل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف:“نتنياهو الذي ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير بغزة كتب اسمه في التاريخ من الآن جزار غزة”.
وأشار أردوغان إلى أن سفينة تركية ثانية ستنطلق اليوم، محملة بإجمالي 1500 طن من المساعدات الإنسانية لصالح غزة.
وشدد على أن تركيا ستكثف جهودها من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وجعل وقف إطلاق النار دائمًا في غزة.
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