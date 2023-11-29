تقرير: أمريكا تضغط لمنع امتداد الحرب البرية إلى جنوبي قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-تحدث الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ من أجل منع امتداد الحرب البرية على غزة إلى جنوب القطاع، مؤكدا أن البيت الأبيض "يدفع باتجاه فرض حل الدولة الفلسطينية على حكومة بنيامين نتنياهو".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية انتقدت بشدة رغبة الأمريكيين تلك، وأبلغت إدارة بايدن أنه "لا فارق بين العرب في الضفة الغربية ورجالات رئيس السلطة أبو مازن وبين عناصر حماس"، وفق موقع سروغيم العبري.

الموقع نقل تصريحات منسوبة للرئيس بايدن ألمح خلالها إلى رغبته في إقامة دولة فلسطينية، وقال إنه يمضي في هذا الاتجاه، ناقلًا عنه أن "حماس شنت هجومًا إرهابيًا لأنها لا تملك ما تخشاه"، كما نقلت عنه "لا يوجد أفضل من إسرائيليين وفلسطينيين يعيشون جنبًا إلى جنب بسلام".



كما اقتبس عنه أيضًا، أن "مواصلة الإرهاب والعنف والقتل والحرب، يعني منح حماس ما تريد، ولا يمكننا أن نفعل ذلك".



خلافات حول الحرب في الجنوب

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الأربعاء، أن خلافات حادة بين واشنطن وتل أبيب بشأن مواصلة الحرب قد طفت على السطح، وأن البيت الأبيض لا يؤيد امتداد العمليات البرية إلى جنوب قطاع غزة.



ونقلت عن مصادر أمريكية أن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أن عليها توضيح ما الذي سينجم عن العملية العسكرية بالجنوب فيما يخص السكان الغزيين هناك، وأنه دون توضيح هذا الأمر فإنها "ربما لن تحصل على دعم أمريكي لهذه الخطوة".



كان منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قد أشار إلى أن الهدف الرئيس من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، هو إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وأن الولايات المتحدة لا تؤيد العمليات العسكرية بجنوب القطاع، "إلا إذا استطاعت إسرائيل إظهار أنها تتعامل بالشكل المناسب مع المُهجَّرين داخليًا في غزة".



إسرائيل ترفض وتصر على موقفها

الصحيفة أكدت أن إسرائيل "أبلغت الجانب الأمريكي برفضها لهذا الطرح، وأنها تعتزم مواصلة العمل البري إلى جنوب القطاع، حتى ولو كان الأمر سيعني تحريكا مكثفا للسكان المدنيين في غزة".

مصدر سياسي إسرائيلي مطلع، أبلغ الصحيفة أن الحكومة ترى أن منطقة المواصي (منطقة جنوب القطاع قريبة من الساحل، تكدس بها سكان غزة المهجرون من الشمال بمئات الآلاف)، تعد المساحة الآمنة والإنسانية التي يتعين على السكان التمركز فيها.



الصحيفة نقلت عن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، ورئيس كتلة "معسكر الدولة"، المنضمة للائتلاف عقب الحرب، أن هناك إجماعا داخل "الكابينت" بشأن مواصلة الحرب، وقال "لا خيار آخر"، مؤكدًا أن الجيش يستعد للحرب البرية في كل القطاع. وتابع: "لن يكون هناك وضع سنسمح فيه بوجود ملاذ لعناصر حماس، نحن نتعهد بإعادة أمن سكان الجنوب والشمال وكل مواطني إسرائيل، ولن نتوقف حتى استكمال المهمة".



تهجير السكان واستخلاص الدروس

ونوهت الصحيفة إلى أن رسالة أمريكية وصلت إسرائيل مفادها أنه "يتعين العمل على منع تهجير السكان بشكل كبير مرة أخرى".



وفي "يديعوت أحرونوت" هي الأخرى، أكدت مصادر للصحيفة، اليوم الأربعاء، أن واشنطن طالبت إسرائيل باستخلاص الدروس وعدم تهجير المواطنين مرة أخرى من الجنوب.

وكشفت أن مسؤولين أمريكيين كبارا أكدوا أن البيت الأبيض "يعارض تهجير جماعي للفلسطينيين من جنوب القطاع مثلما حدث في شماله، وأن إدارة بايدن لن تسمح بتكرار ما حدث في الشمال في المناطق الجنوبية لقطاع غزة بنفس الوتيرة".



وقال المسؤولون الأمريكيون، إنه على إسرائيل استخلاص دروس العمليات البرية في شمال القطاع، وعدم البدء في العمل جنوبًا إلا بعد أن تضمن إسرائيل وجود مناطق آمنة للسكان المدنيين.

ونبَّهت الصحيفة إلى أن ضغوطًا أمريكية تُمارَس على إسرائيل لتحديد عدد من المناطق بالقطاع، تكون قريبة من المناطق الآمنة الحالية، ومنشآت تُدار بواسطة منظمات الإغاثة الأممية، بحيث لا تقع هناك أي عمليات عسكرية، ولفتت إلى أن الأمر يعني أن واشنطن تريد زيادة رقعة المناطق الآمنة في الجنوب.



يشار إلى أنه في حال مضت إسرائيل في مخططها بشأن جنوب غزة، لن يتبقى أمام السكان المهجرين في الجنوب سوى التوجه بمئات الآلاف صوب معبر رفح، ما يعني إمكانية وقوع أزمة حادة وأسئلة صعبة للغاية أمام السلطات المصرية.





