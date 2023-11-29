فرقة "ميتاليكا" العالمية تشارك في "ساوندستورم 2023" بالعاصمة الرياض في ديسمبر المقبل

(MENAFN
- JUMMAR PR) أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، عن مشاركة فرقة "ميتاليكا" الأمريكية الشهيرة، التي تعد علامةً فارقةً في عالم الموسيقى، في نسخة هذا العام من “ساوندستورم"، أكبر حدث موسيقي في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل، لتقدم الفرقة أول حفل لها على الإطلاق في المملكة العربية السعودية.
وتملك فرقة ميتاليكا، التي تأسست قبل 42 عاماً في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، قاعدةً عريضةً من المعجبين في المشهد الموسيقي العالمي، وتتمتع باستحسان كبير من قبل النقاد بعدما أثبتت أنها رقم صعب في تاريخ الموسيقى بفضل قدرتها على التنقل بين الأنواع الموسيقية المختلفة. وضمن أعضاء الفرقة، التي تقوم بالعديد من الجولات الفنية العالمية في أوروبا وأمريكا، فنانون يستمرون في الأداء منذ 40 عاماً مثل جيمس هيتفيلد (59 عاماً) ولارس أولريك (58 عاماً).
ويشارك أكثر من 200 نجم من أكبر وألمع الفنانين من المنطقة والعالم في "ساوندستورم 2023" الذي يقدم عروضه عبر ثمانية مسارح تتسع لمئات الآلاف من الزوار في وقت واحد، ويختص كل منها بنوع معين من الموسيقى لإرضاء مختلف الأذواق، حيث ستقدم للجمهور تجربةً فريدةً من العروض الغنائية والموسيقية لنجوم عرب وعالميين بالإضافة إلى مواهب محلية وإقليمية. ومن أبرز النجوم العرب المشاركين إليسا ونانسي عجرم وداليا مبارك ورابح صقر وماجد المهندس ومحمد رمضان وحميد الشاعري وحكيم وروبي وأحمد سعد ورامي صبري ومحمود العسيلي، ومن الأسماء العالمية كريس براون وهير.
وحضر نسخة العام الماضي من ساوندستورم أكثر من 700 ألف شخص، ما يجعله أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة ويضعه في مصاف المهرجانات الموسيقية العالمية.
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