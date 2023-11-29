"المسعود للسيارات" تكشف عن طرازات "نيسان صني 2024" في إمارة أبوظبي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وصول "نيسان صني 2024" إلى صالات عرضها في إمارة أبوظبي. ويمثل الطراز الجديد الإضافة الأحدث لسلسة "نيسان صني" التي تحظى بشعبية واسعة، ويأتي إطلاقه في صالات عرض "المسعود للسيارات" استجابةً للطلب الكبير على هذا الطراز.
وتتوافر "نيسان صني 2024" في أحدث إصداراتها بتصميم الواجهة الأمامية باستخدام شبك نيسان V-Motion إلى جانب شعارات علامة نيسان التجارية الجديدة والعجلات المعدنية مقاس 17 بوصة التي تعزز تميزها. كما يتوفر الطراز الجديد بثمانية ألوان مميزة، وتحسينات واضحة في المقصورة، إذ تتميز هذه النسخة بمقاعد أمامية منعدمة الجاذبية تعتبر الأولى في فئتها. وتكتمل هذه الترقية بتنجيدات جلدية على المقاعد وعجلة القيادة باستخدام مواد فاخرة، بالإضافة إلى القدرة على التحكم الأوتوماتيكي بالأجواء داخل المقصورة، مع مساند للذراعين للمقاعد الأمامية والخلفية. كما تتوفر للعملاء خمسة خيارات للألوان الداخلية عبر فئات مختلفة، ناهيك عن خيارات المواد المختلفة من القماش والجلد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء.
وزودت السيارة بأحدث تقنيات نظام التنقل الذكي من نيسان، بما في ذلك نظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي وشاشة الرؤية الشاملة الذكية، والتي تعزز عوامل الأناقة والراحة والسلامة التي تشتهر بها نيسان.
وقال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": " تعتبر نيسان صني من الطرازات المميزة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة "نيسان"، إذ نجحت في الحفاظ على مكانتها المتسقة والموثوقة خلال مسيرتها التطورية. وزود الطراز الجديد الأحدث من هذه الفئة بمجموعة من الميزات المخصصة لتعزيز مستويات الراحة والسلامة والارتقاء بتجربة القيادة. ونحن على ثقة تامة من قدرة نيسان صني 2024 في الحفاظ على مكانتها الرائدة باعتبارها من السيارة الأكثر تفضيلاً بالنسبة لعملائنا."
وأضاف: "يسعدنا الوفاء بالتزاماتنا عبر توسيع مجموعتنا من السيارات وتوفير خدمات مميزة للعملاء في إطار متكامل وسلس يمتد لمرحلة ما بعد البيع، لضمان تجربة قيادة واقتناء إيجابية وطويلة الأمد."
واستمراراً لتقليد طويل الأمد منذ أكثر من 25 عاماً، تؤكد نيسان صني الجديدة التزام علامة نيسان بتوفير السيارات التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء بقيمةً لا تُضاهى وبمستويات عالية من الجودة والأداء. ومن المتوقع أن تواصل نيسان صني 2024 مع وصولها إلى صالات عرض "المسعود للسيارات"، الحفاظ على إرثها الحافل بالجودة والقيمة والميزات الرائدة في فئتها. محافظة على ريادتها كخيار ممتاز للعملاء الذين يبحثون عن اقتناء سيارة سيدان أنيقة وعصرية وموثوقة من مجموعة سيارات نيسان.
يُذكر أن "نيسان صني 2024" متاحة حالياً في كافة صالات عرض "المسعود للسيارات" مع إمكانية حجز السيارة التي يختار العملاء تجربتها. للمزيد من المعلومات حول الأسعار والمواصفات التفصيلية والميزات المتاحة تفضلوا بزيارة:
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