بعد تخطي بورتو.. البرسا يرفع مكاسبه المالية إلى 36.44 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعددت المكاسب التي جناها برشلونة من مباراة بورتو، التي فاز بها بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، حقق برشلونة مكاسب مالية مهمة، بعد تأهله لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة بعد الفوز على بورتو، حصل على 2.8 مليون يورو، وهو المبلغ المدفوع مقابل كل فوز، مقارنة بـ 930 ألف يورو في حالة التعادل فقط.
وفي دور المجموعات، حصل برشلونة على 11.2 مليون يورو بفضل الانتصارات الأربعة إلى جانب 15.64 مليون يورو
حصل عليها بالفعل مقابل اللعب في المرحلة الأولى، مثل جميع الفرق التي اجتازت المراحل السابقة.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة إذا فاز بمباراته الأخيرة على رويال أنتويرب ببلجيكا، سيرفع ما تم تقاضيه في دور المجموعات إلى 14 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن برشلونة سيحصل على 9.6 مليون يورو، نتيجة لتأهله لثمن النهائي، وبذلك يكون مجموع ما حصل عليه برشلونة فعلياً
36.44 مليون يورو.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN29112023000110011019ID1107508143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.