بعد تخطي بورتو.. البرسا يرفع مكاسبه المالية إلى 36.44 مليون يورو

تعددت المكاسب التي جناها برشلونة من مباراة بورتو، التي فاز بها بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، حقق برشلونة مكاسب مالية مهمة، بعد تأهله لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة بعد الفوز على بورتو، حصل على 2.8 مليون يورو، وهو المبلغ المدفوع مقابل كل فوز، مقارنة بـ 930 ألف يورو في حالة التعادل فقط.

وفي دور المجموعات، حصل برشلونة على 11.2 مليون يورو بفضل الانتصارات الأربعة إلى جانب 15.64 مليون يورو

حصل عليها بالفعل مقابل اللعب في المرحلة الأولى، مثل جميع الفرق التي اجتازت المراحل السابقة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة إذا فاز بمباراته الأخيرة على رويال أنتويرب ببلجيكا، سيرفع ما تم تقاضيه في دور المجموعات إلى 14 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن برشلونة سيحصل على 9.6 مليون يورو، نتيجة لتأهله لثمن النهائي، وبذلك يكون مجموع ما حصل عليه برشلونة فعلياً

36.44 مليون يورو.

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