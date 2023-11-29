استعداداً لمواجهة الهلال.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات النصر

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على إجازة من تدريبات النصر أمس الثلاثاء، بسبب معاناته من كدمة في رقبته، بعد احتكاكه مع حارس بيرسبوليس الإيراني، الإثنين الماضي.

وبحسب موقع "كورة" سيتقدم رونالدو، تدريبات اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة 15 بالدوري السعودي، بعد حصوله على إجازة من تدريب الأمس.

وسيكون رونالدو حاضراً في مواجهة الهلال، بجانب الإيفواري فوفانا، والظهير البرازيلي أليكس تيليس، والبرازيلي تاليسكا، والمدافع عبدالإله العمري، الذين غابوا عن مواجهة بيرسبوليس الإيراني لإراحتهم.

وسيخصص البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، حصة التدريب بملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي للجوانب التكتيكية، بعد أن اكتفي الفريق بأداء تدريبات استرجاعية أمس، عقب الجهد الذي بذله اللاعبون في مباراة الفريق الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي بعد مرور 14 جولة، برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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