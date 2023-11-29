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إبراهيم حسن عن قيادة منتخب مصر: لن نأخذ حقنا في هذا البلد

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك معه وتوأمه حسام حسن لقيادة الفريق الأبيض، بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس المصرية: "سمعنا بهذا الأمر لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لقيادة الزمالك".

وتطرق نجم الأهلي والزمالك السابق، للحديث عن منتخب مصر، حيث قال: "أتعجب من تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرب لمنتخب مصر رغم أنه لم يقد منتخبات من قبل، وتم التعاقد معه لمجرد أن أحد الأشخاص في الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في ذلك، وكأنه يصنع سيرة ذاتية للمدرب على حساب منتخب مصر".

وأضاف: "المسؤولون في الاتحاد المصري لا يدركون قيمة منتخب مصر، ويجب اختيار مدرب يملك سيرة ذاتية قوية وقاد عدة منتخبات من قبل، نعلم أننا لن نقود منتخب مصر في يوم من الأيام، ولن نحصل على حقنا في هذا البلد".

وواصل إبراهيم حسن تصريحاته بشأن فيتوريا، قائلاً: "يعمل بشكل خاطئ بعدما رفض مساندة الزمالك في قراراته ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي".

وتحدث إبراهيم حسن عن لقاء الأهلي وسموحة الذي انتهى بالتعادل السلبي مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب تراجع النتائج نتيجة تغيير التشكيل في كل مباراة، وأضاف: "المركز الوحيد المستقر في تشكيل الأهلي هو حراسة المرمى فقط".

وأتم: "الدوري المصري ضعيف ولا يوجد به تكافؤ فرص، ما يصب في مصلحة الأهلي، كل الفرق تلعب مبارياتها ثم يأتي الأهلي ليخوض 6 أو 7 مؤجلات".

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