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حاكم عجمان وولي عهده يعزيان عبدالرحمن العويس بوفاة والده

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في وفاة المغفور له والده، محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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