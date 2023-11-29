سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية.
ونص القرار على أن تنقل السيدة شيخة علي محمد النقبي مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة الشارقة إلى جامعة خورفكان، وتعين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.
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