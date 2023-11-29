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سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن نقل وتعيين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية.

ونص القرار على أن تنقل السيدة شيخة علي محمد النقبي مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة الشارقة إلى جامعة خورفكان، وتعين نائباً لمدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.

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