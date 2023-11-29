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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 475 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 475
نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين والمحافظة على استقرار أسرهم.

وبهذه المناسبة رفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز الروابط الأسرية خلال هذه المناسبة الوطنية المجيدة وإدخال السعادة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوسهم وفرصة للعودة إلى مجتمعهم أفراداً صالحين يساهمون في تعزيز أمن الوطن ونهضته.

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