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تركيا تعد السويد بالمصادقة على عضويتها للاطلسي خلال اسابيع

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء أنه تلقى ضمانات من نظيره التركي هاكان فيدان بأن بلاده ستصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "خلال أسابيع".

وبروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي معلق منذ مايو 2022، وهو يتطلب إجماع أعضاء الحلف ال31.

وتركيا والمجر آخر عضوين يعرقلان انضمامها، بعد أن تمت المصادقة في مارس على انضمام فنلندا.

ورغم كشف توبياس بيلستروم المهلة الزمنية التي أعلنها نظيره التركي، إلا أنه أبدى حذرا في هذا الخصوص.

وأضاف خلال لقاء مع الصحافة قبل اجتماع وزاري في بروكسل "بالطبع لا نعتبر أي شيء مسلما به".

وأوضح أيضا أنه التقى نظيره المجري بيتر زيجارتو الذي أكد من جانبه أن المجر "لن تكون الدولة الأخيرة" التي تصادق على الانضمام.

بدأ البرلمان التركي دراسة بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي منتصف نوفمبر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفع معارضته في يوليو، مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود للبرلمان التركي، وذلك بعدما مارس ضغوطا لأشهر على المسؤولين السويديين منددا بتساهلهم تجاه بعض اللاجئين الأتراك والأكراد المتهمين بـ"الارهاب" من قبل أنقرة.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين عن "خيبتها" الثلاثاء، مؤكدة أن الدول الحليفة كانت تأمل في أن يتم الانضمام خلال اجتماع الناتو.

وقالت إنها تأمل أن تتم عملية الانضمام "قبل عيد الميلاد".

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