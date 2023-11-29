حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.

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