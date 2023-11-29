حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.
كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في والد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29112023000110011019ID1107508136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.