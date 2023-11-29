أنشيلوتي عن عرض البرازيل: أشعر بالراحة مع ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
وسط الكثير من التكهنات حول مستقبله، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه يشعر بالراحة داخل الميرنغي.
وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مع تصاعد الأنباء حول اقترابه من تدريب البرازيل بداية من الصيف المقبل.
وقال أنشيلوتي عن مستقبله في تصريحاته لشبكة "DSPORTS": "أنا مرتاح جداً في ريال مدريد، في المستقبل سيحدث ما سيحدث، أنا لست في عجلة من أمري لأنني سعيد جداً هنا".
ويلتقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو من أجل تأكيد صدارة المجموعة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN29112023000110011019ID1107508135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.