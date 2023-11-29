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أنشيلوتي عن عرض البرازيل: أشعر بالراحة مع ريال مدريد

11/29/2023 6:01:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وسط الكثير من التكهنات حول مستقبله، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه يشعر بالراحة داخل الميرنغي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، مع تصاعد الأنباء حول اقترابه من تدريب البرازيل بداية من الصيف المقبل.

وقال أنشيلوتي عن مستقبله في تصريحاته لشبكة "DSPORTS": "أنا مرتاح جداً في ريال مدريد، في المستقبل سيحدث ما سيحدث، أنا لست في عجلة من أمري لأنني سعيد جداً هنا".

ويلتقي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو من أجل تأكيد صدارة المجموعة.

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