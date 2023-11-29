برعاية حمدان بن محمد.. الدورة الرابعة لـ«مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» تنطلق فبراير 2024

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تُعقد أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير 2024.

يأتي تنظيم المؤتمر تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بأن تكون الإمارة من أهم 3 وجهات عالمية للسياحة التخصصية والأعمال، وبما يعزز مكانتها على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات لممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ضمن مختلف القطاعات.

ويستقطب الحدث، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير"، مجموعة بارزة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين الدوليين ضمن مختلف القطاعات، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتها، لاسيما دورها الفعال في التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وتستعرض جلسات المؤتمر، الذي ينظمه مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، أحدث الاستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون بين الهيئات، كما يمثل الحدث فرصة للمساهمة في دعم الأفراد واحتياجات المجتمع من جهة، وتعزيز ممارسة الأعمال والاقتصاد من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً لافتاً من قبل مدراء الهيئات والجمعيات والأطراف المعنية ضمن الهيئات الاقتصادية حول العالم، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين، لبحث المساهمة في تحقيق التنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقال سعادة هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: " تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، فيما يأتي تنظيم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية للتأكيد على التزام دبي بدعم وتطوير الهيئات والجمعيات الداعمة للمجتمعات، والإسهام في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الجديدة في هذا القطاع على مستوى العالم. وفي ظل التقدم والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، فإنها توفر بيئة مثالية لاستكشاف الحلول لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب".

وأضاف: " نتطّلع للترحيب مرة أخرى بالمسؤولين والخبراء العالميين والشركاء على صعيد المنطقة لبحث سبل التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، لاسيما أن المؤتمر يدعم أهداف وأجندة الهيئات والجمعيات من جميع أنحاء العالم من خلال استكشاف المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وهو ما يسمح لها بزيادة عدد أعضائها، وتعزيز نطاق انتشارها في الشرق الأوسط وخارجه."

من جانبه قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:“يوفر مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية منصة مهمة للحوار وتبادل المعارف لجميع الجهات المعنية باستكشاف فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط. وتلعب هذه الهيئات دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار ودفع تطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة حول العالم”.

وأضاف: "تأتي استضافة دبي للمؤتمر انطلاقا من مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، بما تتمتع به من موقع استراتيجي وتوفره من مزاياها تنافسية، ما يتيح للهيئات التواصل مع المعنيين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، ويمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وتشمل أجندة المؤتمر مناقشة العديد من المحاور الرئيسية أهمها دور الذكاء الاصطناعي في أداء مهام الرؤساء التنفيذيين للهيئات والجمعيات، ورسم الاستراتيجيات لجذب الأعضاء وضمان استمرارية عضويتهم، والتعامل مع الاضطرابات والإرث ودعم المجتمعات.

كما ستشهد الدورة الرابعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة، ما يضمن توسيع دائرة تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، وسيتم إعلان مزيد من التفاصيل حول المتحدثين والحضور خلال الفترة المقبلة.

ويُعدّ مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الحدث الأبرز لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية والذي انطلق في العام 2014 كمبادرة مشتركة بين غرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومركز دبي التجاري العالمي لدعم وترخيص الجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال الأعمال وإنشاء مكتب أو فرع لها في الإمارة.

وقد افتتح مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية أحدث مكاتبه في "ون سنترال" بمركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر 2019، مما يوفر بيئة تعاونية للجمعيات والهيئات المسجلة.

وقد تناولت الدورات السابقة من المؤتمر موضوعات مهمة من بينها بناء المجتمع، وقيادة التغيير: التأثير المجتمعي للجمعيات.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية والتسجيل للحضور من خلال الموقع: