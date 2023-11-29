تسلا تطلق الشاحنة الكهربائية الخفيفة سايبر تراك غداً

رغم استمرار صمتها بشأن السعر ومواصفات الشاحنة الكهربائية الخفيفة الجديدة «سايبر تراك» تعتزم شركة تسلا الأمريكية إطلاقها غداً الخميس.

ومن المقرر أن تنظم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية احتفالاً لتقديم الشاحنة الكهربائية. ورغم ذلك ما زال الكثير من الأسئلة الرئيسية من دون إجابة مثل سعر الشاحنة ومداها ومواصفاتها العامة، ومن هم الذين سيتسلمون الدفعة الأولى منها.

يذكر أن تسلا كشفت لأول مرة عن النموذج الاختباري للشاحنة سايبر تراك في نوفمبر 2019. وبدأ إنتاج هذه الشاحنة المستقبلية بشكل تجريبي في يوليو الماضي. وكان من المقرر بدء تسليم الشاحنات للمشترين في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنته تسلا في أبريل الماضي. ومن المتوقع طرح الشاحنة في فئتين مدى الأولى منها 400 كيلومتر والثانية 800 كيلومتر بحسب تقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية.

وستكون الشاحنة سايبر تراك أول سيارة ركوب جديدة تطرحها تسلا منذ تقديم السيارة موديل واي في أوائل 2020. وفي ذلك الوقت أعلنت تسلا أن سعر الشاحنة سيكون 39 ألف دولار، ولكن إيلون ماسك، مؤسس ورئيس تسلا قال إنه يريد أن يكون السعر الأساسي لها أقل من 50 ألف دولار.

ورغم أن تسلا لم تكشف عن الأسعار، فإن ماسك قال في تصريحات سابقة إنها ستكون أعلى كثيراً من التقديرات الأولية.