ارتفاع مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق الإلكتروني 6%

أظهرت بيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأمريكية سيلزفورس زيادة مبيعات «الأسبوع الافتراضي» (سايبر ويك) للتسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم بنسبة 6% وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيانات سيلزفورس فإن المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي (من 21 نوفمبر الحالي) وصلت إلى 298 مليار دولار على مستوى العالم بزيادة نسبتها 6% عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.

وزادت مبيعات «الجمعة السوداء» على مستوى العالم بنسبة 8% وفي الولايات المتحدة بنسبة 9% وفي أوروبا بنسبة 8% سنوياً.

وظل يوم التسوق الأمريكي السنوي «الجمعة السوداء» أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث وصلت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة إلى 16.4 مليار دولار في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار. وساهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار من إجمالي مبيعات «الأسبوع الافتراضي».

وأشارت البيانات إلى أن نمو المبيعات جاء بفضل زيادة حجم المبيعات وليس بسبب تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي لأول مرة منذ عام وربع.

وقالت سيلزفورس إنها حللت بيانات التسوق من أكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها «سيلزفورس كاستمر 360» بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجراً إلكترونياً في الولايات المتحدة.