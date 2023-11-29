المملكة القابضة تشتري حصة الوليد في سيتي جروب بـ 450 مليون دولار

قالت شركة المملكة القابضة السعودية إنها زادت حصتها في سيتي جروب إلى 2.2% بعد أن اشترت حصة الأمير الوليد بن طلال في البنك مقابل نحو 450 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية «تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب». وذكر الإفصاح أن القيمة الإجمالية لتلك الأسهم تبلغ 1.68 مليار ريال سعودي (449.6 مليون دولار).

وأضافت الشركة في الإفصاح «ترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب من 1.63% إلى 2.2%».

وذكرت المملكة القابضة في الإفصاح «تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجنى الأمير الوليد مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار باستقلالية كاملة تقريباً في شركات متنوعة من أوبر إلى تويتر المعروف الآن باسم إكس.

كما برز الوليد على الساحة العالمية بعد أن ساهم مساهمة ناجحة في سيتي جروب في التسعينيات كما كان من أوائل المستثمرين في أبل.

وفي العام الماضي، باع الأمير الملياردير حصة تبلغ 16.87 بالمئة في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويمتلك الوليد حصة تبلغ 78.1% في المملكة القابضة أما الخمسة بالمئة الباقية في أسهم الشركة فمدرجة للتداول في البورصة السعودية.