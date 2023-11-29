وفاة الملياردير تشارلي مونغر الذراع الأيمن لوارن بافيت عن عمر 99 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي الملياردير تشارلي مونغر، المستثمر الذي جمع ثروة حتى قبل أن يصبح الذراع الأيمن لوارن بافيت في بيركشاير هاثاواي، وذلك عن عمر يناهز 99 عاماً.
توفي مونغر، وفقاً لبيان صحافي صادر عن بيركشاير هاثاواي، حيث أفادت الشركة أن عائلة مونغر أبلغوها بأنه توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا. وكان سيبلغ 100 عام في يوم رأس السنة الميلادية.
وقال بافيت في بيان: «لم يكن من الممكن بناء شركة بيركشاير هاثاواي للوصول إلى وضعها الحالي دون إلهام تشارلي وحكمته ومشاركته».
وتولى مونغر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، كما عمل محامياً عقارياً وصحافياً، وعضواً في مجلس إدارة Costco، ومعمارياً.
وفي أوائل عام 2023، قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار - وهو مبلغ كبير بالنسبة لكثير من الناس ولكنه أقل بكثير من ثروة بافيت التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
وكان مونغر، الذي كان يرتدي نظارات سميكة، قد فقد عينه اليسرى بعد مضاعفات ناجمة عن جراحة إزالة المياه البيضاء في عام 1980.
شغل مونجر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Wesco Financial من عام 1984 إلى عام 2011، عندما قامت شركة Berkshire التابعة لبافيت بشراء الأسهم المتبقية في Wesco التي يقع مقرها في باسادينا بولاية كاليفورنيا.
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