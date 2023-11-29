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وفاة الملياردير تشارلي مونغر الذراع الأيمن لوارن بافيت عن عمر 99 عاماً

11/29/2023 6:00:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي الملياردير تشارلي مونغر، المستثمر الذي جمع ثروة حتى قبل أن يصبح الذراع الأيمن لوارن بافيت في بيركشاير هاثاواي، وذلك عن عمر يناهز 99 ‏عاماً.‏

توفي مونغر، وفقاً لبيان صحافي صادر عن بيركشاير هاثاواي، حيث أفادت الشركة أن عائلة مونغر أبلغوها بأنه توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا. وكان سيبلغ 100 عام في يوم رأس السنة ‏الميلادية.‏

وقال بافيت في بيان: «لم يكن من الممكن بناء شركة بيركشاير هاثاواي للوصول إلى وضعها الحالي دون إلهام تشارلي وحكمته ومشاركته».‏

وتولى مونغر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، كما عمل محامياً ‏عقارياً وصحافياً، وعضواً في مجلس إدارة ‏Costco، ومعمارياً.‏

وفي أوائل عام 2023، قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار - وهو مبلغ كبير ‏بالنسبة لكثير من الناس ولكنه أقل بكثير من ثروة بافيت التي تقدر بأكثر من 100 ‏مليار دولار.‏

وكان مونغر، الذي كان يرتدي نظارات سميكة، قد فقد عينه اليسرى بعد مضاعفات ‏ناجمة عن جراحة إزالة المياه البيضاء في عام 1980.‏

شغل مونجر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ‏Wesco Financial‏ من عام 1984 إلى عام 2011، عندما قامت شركة ‏Berkshire‏ ‏التابعة لبافيت بشراء الأسهم المتبقية في ‏Wesco‏ التي يقع مقرها في باسادينا ‏بولاية كاليفورنيا.‏

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