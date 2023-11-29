وفاة الملياردير تشارلي مونغر الذراع الأيمن لوارن بافيت عن عمر 99 عاماً

توفي الملياردير تشارلي مونغر، المستثمر الذي جمع ثروة حتى قبل أن يصبح الذراع الأيمن لوارن بافيت في بيركشاير هاثاواي، وذلك عن عمر يناهز 99 ‏عاماً.‏

توفي مونغر، وفقاً لبيان صحافي صادر عن بيركشاير هاثاواي، حيث أفادت الشركة أن عائلة مونغر أبلغوها بأنه توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا. وكان سيبلغ 100 عام في يوم رأس السنة ‏الميلادية.‏

وقال بافيت في بيان: «لم يكن من الممكن بناء شركة بيركشاير هاثاواي للوصول إلى وضعها الحالي دون إلهام تشارلي وحكمته ومشاركته».‏

وتولى مونغر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، كما عمل محامياً ‏عقارياً وصحافياً، وعضواً في مجلس إدارة ‏Costco، ومعمارياً.‏

وفي أوائل عام 2023، قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار - وهو مبلغ كبير ‏بالنسبة لكثير من الناس ولكنه أقل بكثير من ثروة بافيت التي تقدر بأكثر من 100 ‏مليار دولار.‏

وكان مونغر، الذي كان يرتدي نظارات سميكة، قد فقد عينه اليسرى بعد مضاعفات ‏ناجمة عن جراحة إزالة المياه البيضاء في عام 1980.‏

شغل مونجر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ‏Wesco Financial‏ من عام 1984 إلى عام 2011، عندما قامت شركة ‏Berkshire‏ ‏التابعة لبافيت بشراء الأسهم المتبقية في ‏Wesco‏ التي يقع مقرها في باسادينا ‏بولاية كاليفورنيا.‏