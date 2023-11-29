الذهب عند ذروة 7 أشهر تقريباً مع تراجع الدولار

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 بالمئة أن يقرر المركزي الأمريكي خفض الفائدة في مايو أيار، مقارنة باحتمال 50 بالمئة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدا الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 بالمئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.