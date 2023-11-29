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أمسية شعرية في جامعة الزيتونة الاردنية تتغنى بصمود أهل غزة

11/29/2023 6:00:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظمت كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة الزيتونة الاردنية أمسية شعرية للتغني بصمود الأهل في قطاع غزة قرأ فيها الشعراء: علي الفاعوري وإيمان عبد الهادي و محمد نصيف
ووفاء جعبور وحسام شديفات والطالب حمزة عطية قصائد تحدثت عن معاناة الأهل في غزة وثباتهم ومقاومتهم للعدو الصهيوني وتغنت بالوطن ومساندة الأردن وقيادته وشعبه ودعمه للصمود والنضال الفلسطيني

وحضر الأمسية عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول ورئيس قسم اللغة العربية الدكتورة نبال نزال وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وحشد كبير من الطلبة.


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