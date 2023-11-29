أمسية شعرية في جامعة الزيتونة الاردنية تتغنى بصمود أهل غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نظمت كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة الزيتونة الاردنية أمسية شعرية للتغني بصمود الأهل في قطاع غزة قرأ فيها الشعراء: علي الفاعوري وإيمان عبد الهادي و محمد نصيف
ووفاء جعبور وحسام شديفات والطالب حمزة عطية قصائد تحدثت عن معاناة الأهل في غزة وثباتهم ومقاومتهم للعدو الصهيوني وتغنت بالوطن ومساندة الأردن وقيادته وشعبه ودعمه للصمود والنضال الفلسطيني
وحضر الأمسية عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول ورئيس قسم اللغة العربية الدكتورة نبال نزال وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وحشد كبير من الطلبة.
MENAFN29112023000151011027ID1107508114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.