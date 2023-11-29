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الوزان الرياضة تسهم في تسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • شامان: «الرعاية المتكاملة» تسعى لإبراز مهارات ذوي الإعاقة عبر الترفيه وتنظيم المعارض


بشرى شعبان
نظمت مؤسسة الرعاية المتكاملة «Ican» والعاملة تحت مظلة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبالتعاون مع رابطة أمهات متلازمة الداون، أمس حفلا بمناسبة اليوم الرياضي لذوي الإعاقة تزامنا مع الاحتفال العالمي للاعاقة الذهنية تحت شعار «سعادتي رياضتي»، وذلك برعاية الشيخة أنيسة السالم وبحضور الشيخة شيخة العبدالله ومدير ادارة التأهيل المهني في «ذوي الإعاقة» العنود الوزان ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة ضحى الخميس وحشد من اولياء الامور والمهتمين.
وفي بداية الحفل، أشارت العنود الوزان إلى أن فعالية «اليوم الرياضي» تساهم في اجتياز صعوبة التواصل مع الآخرين وكسر حاجز الخوف وتطوير هوايات أبنائنا من ذوي الإعاقة، مؤكدة ان الرياضة بصفة عامة تعمل على رفع معنوياتهم والترفيه عنهم، داعية الجميع لمساعدتهم ومشاركتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية.
من جانبها، اكدت الشيخة شيخة العبدالله على اهمية تنظيم هذه الفعاليات لابراز انشطة الفئة العزيزة على قلوبنا.
بدوره، أشاد رئيس مؤسسة الرعاية المتكاملة مشعل شامان بنجاح وتنظم الفعالية، متمنيا من جميع الجهات تقديم الدعم والتعاون لإدخال السعادة في قلوب أبنائنا من ذوي الإعاقة وضرورة تكرار مثل هذة الفعاليات لإسعادهم واسعاد ذويهم.
وأضاف شامان أن المؤسسة تسعى دائما لتقديم خدمات الترفيهية وإقامة المعارض والورش الانتاجية لأبنائنا من ذوي الإعاقة للتعريف بقدراتهم وابداعاتهم بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في خدمة وطنهم ودمجهم بالمجتمع.
من ناحيتها، شكرت ممثلة رابطة امهات متلازمة الداون حصة البالول الجهات المنظمة وكل من ساهم وشارك في ابراز قدرات هذه الفئة العزيزة على قلوبنا وخاصة نادي القادسية الرياضي وديوان القدساوي بحكامه ولاعبيه والذين ساهموا بحضورهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب ذوي الاعاقة الذهنية.

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