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أسيري 10 مشاريع لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ضمن مبادرة ساندهم

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
دشن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ووزارتي الداخلية والشؤون 10 مشاريع لإعادة بناء حياة نزلاء المؤسسات الإصلاحية من خلال مبادرة «ساندهم» الوطنية والتي تهدف الى إعادة تأهيل النزلاء والعودة بهم إلى أحضان المجتمع من خلال التدريب المقترن بالتوظيف.
وقال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان د.عبدالرضا أسيري ان مبادرة «ساندهم» الرائدة تأتي كمرحلة أولى من برنامج يتضمن 34 مشروعا لصالح السجن المركزي وسجن النساء ضمن برنامج متنوع لتنفيذ مشاريع ترميم وتأثيث مقرات المؤسسات الإصلاحية وتقديم البرامج التأهيلية للعاملين والنزلاء فيها، ‎ كما تتيح هذه المبادرة المجال لتعاون كل من القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني كجهات مانحة وداعمة لهذه المشاريع، وقد كان لكل من جمعية نماء الخيرية وجمعية النجاة الخيرية الدور البارز في هذا الدعم إيمانا منهم بأهمية تعزيز حقوق الإنسان من خلال تهيئة الفرص الصحية والتعليمية والاجتماعية وكذلك الترفيهية لنزلاء السجون.
حضر حفل التدشين الذي جرى في مرافق إدارة المؤسسات الإصلاحية مسؤولو الديوان الوطني لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وممثلو الجمعيات المانحة ووزارات الأوقاف والشؤون والتربية وجامعة الكويت، وتضمن جولات ميدانية للمرافق التي تم تدشين مشاريع المرحلة الأولى.

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