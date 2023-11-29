-->

Thursday, 30 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراكش تستضيف الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمشاركة الكويت

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستضيف مدينة مراكش المغربية الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب على مدى ثلاثة أيام بمشاركة النواب العموم وقضاة النيابة العامة في الدول العربية بينها الكويت.
ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان «من أجل حوار قضائي عربي مستدام» إلى جانب الدول العربية الأعضاء في الجمعية عدد من ممثلي الهيئات الدولية المعنية بينها رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الاتحاد الاوروبي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ومن المقرر ان يشهد الاجتماع عقد ندوة دولية حول «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات».
ويسعى المشاركون في الاجتماع المرتقب إلى تحقيق مكافحة ناجعة للجريمة في مختلف صورها وأشكالها خاصة مكافحة الفساد والانفتاح على التجارب المختلفة وتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية في الدول العربية.

MENAFN29112023000130011022ID1107508030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث