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لجنة الخبراء المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات تعقد اجتماعا بمشاركة الكويت

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم الثلاثاء أعمال اجتماعها الـ 14 بمشاركة الكويت في مقر الجامعة العربية.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن اجتماع اللجنة يناقش بنداً واحداً يتعلق بمراجعة المواد المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضافت انه «سيتم الاتفاق خلال الاجتماع على المدد الزمنية الواردة في اللائحة والمادة الخاصة بدخولها حيز التنفيذ»، مبينة أنه ستتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقا للحاجة إليها.
وأشارت الجامعة الى أن مصر (رئيس الاجتماع) ستعرض ورقة حول تكاليف هيئة الاستئناف المقترحة لتسوية المنازعات موضحة أن مشروع جدول الأعمال دعا مصر لوضع تصور للمدد الزمنية الخاصة بالآلية.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة يضم مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي عبدالله الهاجري ومدير إدارة الدراسات القانونية ضيف الله الرشيدي.

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