لجنة الخبراء المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات تعقد اجتماعا بمشاركة الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأت لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم الثلاثاء أعمال اجتماعها الـ 14 بمشاركة الكويت في مقر الجامعة العربية.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن اجتماع اللجنة يناقش بنداً واحداً يتعلق بمراجعة المواد المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضافت انه «سيتم الاتفاق خلال الاجتماع على المدد الزمنية الواردة في اللائحة والمادة الخاصة بدخولها حيز التنفيذ»، مبينة أنه ستتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقا للحاجة إليها.
وأشارت الجامعة الى أن مصر (رئيس الاجتماع) ستعرض ورقة حول تكاليف هيئة الاستئناف المقترحة لتسوية المنازعات موضحة أن مشروع جدول الأعمال دعا مصر لوضع تصور للمدد الزمنية الخاصة بالآلية.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة يضم مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي عبدالله الهاجري ومدير إدارة الدراسات القانونية ضيف الله الرشيدي.
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