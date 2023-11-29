الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب 46 يستضيف ندوة حول القهوة وأدبها

(MENAFN
- Al-Anbaa) استضاف الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ46 ندوة قدمها الباحث والمؤلف اليمني ماجد الأهدل الذي ناقش بحثه الخاص بـ«القهوة وأدبها».
واستعرض الأهدل خلال الندوة ما توصل إليه بحثه عن القهوة وموطنها وطريقة التعامل معها من قبل الدول والثقافات العربية المختلفة وكيف أثرت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا باعتبار أن البن كان في القرون السابقة سلعة باهظة الثمن و«عالية الإدمان».
وناقش أيضا تأثير تناول القهوة على السرود التاريخية المختلفة لموطنها الأصلي والتي تمثل التأثير السياسي للقهوة على مر التاريخ وانتشارها الواسع لتصبح اليوم دون منازع أشهر المشروبات في دول العالم إذ تم دمجها أيضا بشكل عميق مع الثقافات المعاصرة.
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