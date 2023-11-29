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الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب 46 يستضيف ندوة حول القهوة وأدبها

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف الرواق الثقافي المصاحب لمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ46 ندوة قدمها الباحث والمؤلف اليمني ماجد الأهدل الذي ناقش بحثه الخاص بـ«القهوة وأدبها».
واستعرض الأهدل خلال الندوة ما توصل إليه بحثه عن القهوة وموطنها وطريقة التعامل معها من قبل الدول والثقافات العربية المختلفة وكيف أثرت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا باعتبار أن البن كان في القرون السابقة سلعة باهظة الثمن و«عالية الإدمان».
وناقش أيضا تأثير تناول القهوة على السرود التاريخية المختلفة لموطنها الأصلي والتي تمثل التأثير السياسي للقهوة على مر التاريخ وانتشارها الواسع لتصبح اليوم دون منازع أشهر المشروبات في دول العالم إذ تم دمجها أيضا بشكل عميق مع الثقافات المعاصرة.

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