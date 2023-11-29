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التنيب مشاركة الكويت في منتدى دكار الدولي تعكس الحرص على إيجاد حلول لقضايا الأمن والسلم الدوليين

11/29/2023 5:09:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير بدر التنيب ان مشاركة الكويت بفعاليات الدورة التاسعة لـ «منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في افريقيا» تعكس الحرص على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.
ونقلت سفارتنا بالسنغال في بيان عن السفير التنيب الذي ترأس الوفد الكويتي بالمنتدى الدولي تأكيده ان «قضايا السلم والأمن هي أحد أهم الملفات المطروحة بمجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية».
وأضاف ان ما يشهده العالم من صراعات وعنف يعكس أهمية المشاركة في المنتديات المتعلقة بإيجاد وسائل لتحقيق السلام في العالم وتبادل وجهات النظر والخبرات بما يساهم في تحقيق تلك الأهداف.
وأوضح السفير التنيب ان مناقشات المنتدى الذي انطلق بعاصمة السنغال دكار أمس ويختتم أعماله اليوم تركزت على عدة قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في إفريقيا.
وبين ان مباحثات المنتدى هذا العام تمحورت أيضا حول سبل تشغيل القوة الاحتياطية الإفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في إفريقيا.
ويضم وفد الكويت المشارك في المنتدى إضافة الى رئيس الوفد السفير التنيب سفير الكويت في السنغال السفير عادل الأمير وعددا من المسؤولين الكويتيين.

MENAFN29112023000130011022ID1107508027

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