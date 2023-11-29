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وفد من الهلال الأحمر يزور معبر رفح لمتابعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أمس الثلاثاء بزيارة الى معبر رفح البري للوقوف على متابعة إدخال المساعدات الانسانية الكويتية إلى قطاع غزة.
وقال الحساوي، في تصريح لـ «كونا» ان الغرض من الزيارة الإشراف على إدخال المساعدات الى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإيصالها الى مستحقيها من أهالي القطاع.
وأضاف الحساوي أن الوفد تابع خلال الزيارة دخول 35 شاحنة محملة بـ 490 طنا من المساعدات الانسانية الطبية والإغاثية العاجلة لتسليمها الى جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها الى غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
واوضح الحساوي ان الوفد سيطلع ميدانيا على إمكانية إقامة مستشفى ميداني كويتي داخل سيناء قرب الحدود مع غزة وتجهيزه بالمعدات المطلوبة والأسرة التي تكفي لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين جراء العدوان الاسرائيلي.
القاهرة ـ كونا: قام وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أمس الثلاثاء بزيارة الى معبر رفح البري للوقوف على متابعة إدخال المساعدات الانسانية الكويتية إلى قطاع غزة.
وقال الحساوي، في تصريح لـ «كونا» ان الغرض من الزيارة الإشراف على إدخال المساعدات الى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإيصالها الى مستحقيها من أهالي القطاع.
وأضاف الحساوي أن الوفد تابع خلال الزيارة دخول 35 شاحنة محملة بـ 490 طنا من المساعدات الانسانية الطبية والإغاثية العاجلة لتسليمها الى جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها الى غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشار الى أن قيام الوفد خلال الزيارة بتفقد الجرحى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة الى مستشفيات العريش للوقوف على احتياجاتهم سواء المعيشية أو العلاجية لتوفيرها عبر المساعدات الإغاثية القادمة.
واوضح الحساوي ان الوفد سيطلع ميدانيا على إمكانية إقامة مستشفى ميداني كويتي داخل سيناء قرب الحدود مع غزة وتجهيزه بالمعدات المطلوبة والأسرة التي تكفي لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين جراء العدوان الاسرائيلي.

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