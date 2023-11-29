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10 أطنان مساعدات كويتية لإعانة أهل غزة بمواجهة الشتاء

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الثلاثاء الطائرة الـ 30 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة محملة بـ 10 أطنان من المساعدات لمساعدتهم في مجابهة فصل الشتاء. وقال رئيس مجلس إدارة «جمعية السلام» عضو مجلس إدارة «الهيئة الخيرية» د.نبيل العون لـ «كونا» قبيل الاقلاع إن هذه المساعدات بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والشراكة مع الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية وبالتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
وأضاف العون أن الطائرة الـ 30 تحتوي على مساعدات إغاثية عاجلة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني من خيام وبطانيات وملابس ثقيلة للحاجة الملحة لها لدخول فصل الشتاء. وأكد تجهيز مساعدات أخرى إضافية لذات الطلب، منها غذائية وطبية وأسرة مقاومة للرطوبة وخيام ومستلزمات إيواء سترسل مع رحلات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي للأهالي في قطاع غزة.
وأوضح أن «جمعية السلام» و«الهيئة الخيرية» تبحثان مع الجهات المعنية في الداخل الفلسطيني مع استقرار الأوضاع هناك وضع آلية وخطط تهدف الى بيان الدور المنوط بهما للإسهام في إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن الجمعية ستركز غالبية أعمالها لنجدة وإنقاذ القطاع مع تخصيص جزء من هذه الأعمال لمحتاجي إدلب السورية واليمن وقرغيزيا.
وأشار إلى احتواء مستودعات «جمعية السلام» على ما يتجاوز 200 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة تمهيدا لإرسالها في الرحلات المقبلة إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية علاوة على تجهيز 5 آلاف خيمة تم إيصال 1000 منها وبانتظار وصول الـ 4 آلاف المتبقية خلال الأسبوع المقبل.

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